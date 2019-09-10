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ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolüne, ÖSYM'de düzenlenen törende, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay imza attı.

Prof. Dr. Aygün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu iş birliğiyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamında birlikte çalışmalar yürütmek, iki kurumun birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek, güç birliği oluşturmak ve gelecekte ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Aygün, iki köklü ve güçlü kurumun birlikte hareket ederek tecrübe paylaşımı yapmasıyla ülke adına geleceğe emin adımlarla ilerleneceğini belirtti.

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay da bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ÖSYM'nin görevleri kapsamına giren işlerde birlikte çalışmalar yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin köklü ve güzide kurumlarından biri olan ÖSYM'nin faaliyet alanları kapsamında sürdürdüğü başarılı çalışmaları, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği ileri teknolojiler ve akıllı dijital çözümlerle destekleyeceğimiz için çok mutluyuz. Bu iş birliği için başta ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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