Otel havuzundaki uygunsuz görüntü tepki topladı! Kimseye aldırmadan bacaklarını tıraş etti

Çocukların da olduğu havuzda bacaklarını tıraş eden kadın 'uygunsuz' hareketleriyle tepki topladı.

Reddit'e Screwsausage adındaki bir kullanıcı tarafından yüklenen videonun Florida'da çekildiği belirtiliyor.

Screwsausage İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada kadının Amerikan aksanlı olduğunu söylüyor. Rahatsız edici video 50 binden fazla izlendi. Ve birçok kişiden tepki topladı.

İşte videoya gelen bazı yorumlar:

'Yüzerken suyu yanlışlıkla yuttuğunuzu düşünün. Bu iğrenç'

'En kötü şey sanırım usturayı suya daldırıp çıkarması. Şimdi havuzda kan var ve bu enfeksiyona yol açabilir. Çocukların olduğu bir havuzda üstelik!'

'Halk havuzları bana bir şey öğretti: insanlar iğrenç hayvanlardır.'

'Bu deneyimden sonra asla halka açık bir havuzda yüzmem.'