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    4. Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Çikolatayla kaplanarak masaya uzanan kadın tepkilere neden oldu

    Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Çikolatayla kaplanarak masaya uzanan kadın tepkilere neden oldu

    26.08.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İtalya’nın Sassari bölgesindeki bir otelde müşteriler açık büfeyi görünce gözlerine inanamadı. Açık büfenin bulunduğu alanda tatlı bölümüne gelince müşterileri hoş olmayan bir sürpriz karşıladı. Çünkü tatlıların bulunduğu alandaki masaya bikinisiyle bir kadın çikolataya bulanmış halde sere serpe uzanıyordu. Otel görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine eleştirilerin hedefi oldu.

    İtalya’nın Sassari bölgesindeki bir otelde müşteriler yemek alanına gittiklerinde bir hayli ilginç bir manzarayla karşılaştı. Tatlıların bulunduğu bölümde masanın üzerine bikisiniyle uzanan çikolata kaplı bir kadın müşterileri karşıladı. Otel müşterilerinin büyük bir bölümü sunum şeklinden rahatsız olduklarını dile getirerek otel yönetimine tepki gösterdi. Uygulamanın kadın bedenini obje olarak görerek aşağıladığını belirten müşteriler görüntüleri de sosyal medyadan ifşa etti.

    ÇİKOLATA HEYKELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER AMA...

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    Olaya tepki gösteren tatilci Federico Mazzieri, “14 yaşındaki kızımla birlikte tatildeydik ve gördüğümüz manzara bizi şoke etti. Otel yönetimi ne düşünüyordu acaba? Kadın figürünü bir nesne olarak sergiliyorlardı. Kadın çikolatayla kaplıydı ve yaklaşık yarım saat boyunca orada durmuştu. Otel yönetimi ile bu durumu konuştuğumda bana heykel olduğunu söylediler” dedi.

    ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDILAR

    Paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesinden sonra otel yönetimi konuya ilişkin olarak yaptıkları bir açıklamada masanın üzerindeki kadının otelin animasyon ekibinin 20 yaşındaki bir üyesi olduğunu söyledi ve “Öncelikle otelimizde bulunan müşterilerimize en içten özürlerimizi sunmak isteriz” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya çikolata

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