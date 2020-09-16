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  4. Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme! Tutuklandışar

Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme! Tutuklandışar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 08:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaşın para ve değerli eşyaları, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçı 3 kişi ile suç ortağı 2 kadın, tutuklanarak cezaevine dönerildi.

Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme! Tutuklandışar

Olay, dün sabah Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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