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Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Osmangazi semtinde yaşadığı bildirilen trans kadın Begüm 9 Ağustos tarihinde ortadan kaybolmuştu. Aradan 10 gün geçtikten sonra Begüm’ün cansız bedeni boş bir otel binasında bulundu. Arkadaşlarının söylediğine göre Begüm’ün bedeninde bıçak darbeleri ve morluklar bulunuyor.

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Trans kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin ve savcının gelmesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp’a sevk edildi.

Olayın ardından Bursa’da yaşayan trans kadının arkadaşları Pembe Hayat’a konuştu. Begüm’ün bulunduğunda saçlarının olmadığını, protez peruğunun ve telefonunun çalınmış olduğunu söyleyen arkadaşları, şunları ekledi:

“Bursa’da bulunan Dağ Yolu civarına müşterisiyle gitmiş Begüm. Ardından da haber alınamadı. Duyduğumuza göre vücudunun belirli bıçak darbesi ve morluklar var. Bedeni tanınmayacak halde. Güneşten dolayı pek çok yerinde yanıklar oluşmuş deniyor, ancak yakılmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.”

Pembe Hayat’ın iletişime geçtiği bir avukat ise, olayla ilgili net bir bilginin alınabilmesi için adli tatilin bitmesini beklediklerini belirtti.

Olaa sosyal medya kanalı Twitter'dan da tepki yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Transeksüel trans cinayeti Bursa

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