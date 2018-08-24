Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Trans kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin ve savcının gelmesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp’a sevk edildi.
Olayın ardından Bursa’da yaşayan trans kadının arkadaşları Pembe Hayat’a konuştu. Begüm’ün bulunduğunda saçlarının olmadığını, protez peruğunun ve telefonunun çalınmış olduğunu söyleyen arkadaşları, şunları ekledi:
“Bursa’da bulunan Dağ Yolu civarına müşterisiyle gitmiş Begüm. Ardından da haber alınamadı. Duyduğumuza göre vücudunun belirli bıçak darbesi ve morluklar var. Bedeni tanınmayacak halde. Güneşten dolayı pek çok yerinde yanıklar oluşmuş deniyor, ancak yakılmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.”
Pembe Hayat’ın iletişime geçtiği bir avukat ise, olayla ilgili net bir bilginin alınabilmesi için adli tatilin bitmesini beklediklerini belirtti.
Olaa sosyal medya kanalı Twitter'dan da tepki yağdı.
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