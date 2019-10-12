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Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir oto galeriden çalınan kamyonet, 2 saat sonra olay yerine yakın bir sokakta bulundu.

Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir oto galeriden çalınan kamyonet, 2 saat sonra olay yerine yakın bir sokakta bulundu. Polis aracı çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galerideki kamyonet, saat 04.00 sıralarında çalındı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı zamanda Manisa Oto Galericiler Sitesi Başkanı olan işletme sahibi Ali Özdem (29), saat 09.00'da dükkanını açmaya gelince, kamyonetin çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Özdem, kamyoneti, kot pantolon ve tişört giyen, kar maskeli birinin çaldığını görünce polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, aracın 06.00 sıralarında Galericiler Sitesi'nin arkasındaki 1517 Sokak'a aynı kişi tarafından terk edildiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından kamyonet Özdem'e teslim edildi. Polis, kamyoneti çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdiOto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdiOto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdiOto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi

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