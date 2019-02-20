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Otobüs alev alev yandı, 29 yolcu ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsünde motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Otobüs alev alev yandı, 29 yolcu ölümden döndü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu otobüsünde motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüs şoförü yolun sağında durup, 29 yolcusunu tahliye ederken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç kulllanılamaz hale geldi.
Zonguldak- Marmaris seferini yapan Pamukkale firmasına ait 54 H 0668 plakalı yolcu otobüsü, bugün saat 15.30 sıralarında, Manisa-İzmir Çevreyolu Dericiler Sitesi Kavşağı'na geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otobüs şoförü Emrah Akgün (48), yolun sağında durup, kapıları açarak 29 yolcusunu tahliye etti. Otobüs kısa sürede alev topuna döndü. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, arka kısmında büyük oranda maddi hasar oluşan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Gelen başka bir otobüse nakledilen yolcular, yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. Yanan otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre tek şeritten verilen trafik de normal seyrine döndü. Polis, otobüsteki yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Otobüs alev alev yandı, 29 yolcu ölümden döndüOtobüs alev alev yandı, 29 yolcu ölümden döndüOtobüs alev alev yandı, 29 yolcu ölümden döndüOtobüs alev alev yandı, 29 yolcu ölümden döndü

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