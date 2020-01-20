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  4. Otobüs bekleyen kadının cep telefonu çalındı! O anlar kamerada

Otobüs bekleyen kadının cep telefonu çalındı! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otobüse binme bahanesi ile önünde sıra bekleyen kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Otobüs bekleyen kadının cep telefonu çalındı! O anlar kamerada

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde, cumartesi günü otobüse binmek için sıra bekler gibi yapan bir kişi, önündeki kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarak, kaçtı.

Cep telefonunun olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, otobüsteki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada

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Anahtar Kelimeler:
Yankesicilik Gaziantep

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