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Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen otobüs sürücüsünün nakliye şoförü olan babasının tesadüfen olay yerinden geçerken kazayı gördüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Hastane morguna gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Deniz Gökçe'nin babası Ali Gökçe de morg önünde bekleyişini sürdürüyor. Acılı baba Ali Gökçe, gazetecilere açıklamasında, nakliyecilik yaptığını ve kamyonuyla İstanbul'dan Antalya'ya doğru gittiğini söyledi.

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"OĞLUM OLDUĞUNU ARABANIN PLAKASINDAN ANLADIM"

Afyonkarahisar'daki kazayı görünce aracını yol kenarına park ederek otobüsün yanına gittiğini anlatan baba Gökçe, şunları anlattı:

"Oğlum olduğunu arabanın plakasından anladım. Çalıştığı arabanın plakasını biliyordum, öyle öğrendim. Tesadüfen durdum yolda. 'Belki oğlumun kullandığı değil başka bir otobüstür' diye hanımına plakayı sordum, 'şöyle şöyle plakalı araç mı?' dedim. O da 'evet' dedi. O zaman oğlumun olduğunu anladım. Tesadüfen gördüm ben de. Otobüs kazasını görünce ileriye arabayı park ettim. Otobüsün yanına gelip plakasını görünce bildim. Yardım edilecek bir durum yoktu. Araç çukurdaydı. Zaten bütün ekipler olay yerindeydi. Çocukları Antalya'da, onlara haber verdim."

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Kaza OTOBÜS

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