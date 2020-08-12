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Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mersin'de otobüs şoförü Yavuz Kumpınar, sefer sırasında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Olay, Anamur ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İskele hattında sefer yapan otobüste kadın yolcu, kendini kötü hissedince şoförün yanına gitti. Bu sırada fenalaşan kadın yolcu, yere düştü. otobüsü kullanan şoför Yavuz Kumpınar, güzergâhtan çıkarak, Anamur Devlet Hastanesi’ne yöneldi. Bu sırada diğer yolcular da fenalaşan kadın yolcuyla ilgilendi.

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Otobüs hastanenin acil servisine varınca, sağlık personeli kadına müdahale etti. Yaşananlar ise belediye otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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