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  4. Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Direksiyon başında mesajlaştı

Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Direksiyon başında mesajlaştı

17.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı, 2 dakika telefon ile mesajlaştı.

Erzurum’dan Bitlis’e saat 11:00’da hareket eden özel bir firmaya ait 49 AB 967 plakalı bir yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şoförün sorunsuz tutumu ise geçtiğimiz günler Gaziantep’e otoyolunda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanması İle sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Erzurum
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