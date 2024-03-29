Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Otobüs yolcularına yaptığı 'dokuma şakası' izleyenleri güldürdü! Heyecanlı heyecanlı arkasındaki adama dokunmasını istedi ama...

    Otobüs yolcularına yaptığı 'dokuma şakası' izleyenleri güldürdü! Heyecanlı heyecanlı arkasındaki adama dokunmasını istedi ama...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 08:10
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'rsmctn.10' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi trafikte duran otobüsteki yolculara yaptığı şakayla bir anda viral oldu. Heyecanlı bir şekilde cama vuran adam kadının arkasındaki yolcuya dokunmasını istedi ve ardından arkasını dönüp gitti. O anlarda genç kadın şaşkına dönerken şaka izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

    TikTok'ta paylaşım yapan bir adamın seyir halinde bir otobüs içindeki yolcuları hedef aldığı şakası komik anlar yaşattı.

    Kadın yolcunun camına heyecanlı bir şekilde vurarak arkasını yolcuyu dürtmesini isteyen genç adam kadının arkasındaki adama dokunması üzerine arkasını dönüp gitti. O anlar sosyal medya kullanıcılarının adeta ikiye böldü.

    KAPAK1

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu şaka değil ama. Bu kadın bir daha kimseye güvenmeyecek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Surat ifadesi çok komiğime gitti" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

     Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

     Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

     Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İki genç kadını evlerine kadar takip etti! "Apartmanın içinde dolaşıyordu"İki genç kadını evlerine kadar takip etti! "Apartmanın içinde dolaşıyordu"
    29 Mart Cuma: TV yayın akışı...29 Mart Cuma: TV yayın akışı...
    O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldiO görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya şaka
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

    Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

    Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

    Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

    Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

    Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

    "Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

    "Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

    İki genç kadını evlerine kadar takip etti! "Apartmanın içinde dolaşıyordu"

    İki genç kadını evlerine kadar takip etti! "Apartmanın içinde dolaşıyordu"

    O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

    O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

    Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.