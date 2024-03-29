Otobüs yolcularına yaptığı 'dokuma şakası' izleyenleri güldürdü! Heyecanlı heyecanlı arkasındaki adama dokunmasını istedi ama...

TikTok'ta paylaşım yapan bir adamın seyir halinde bir otobüs içindeki yolcuları hedef aldığı şakası komik anlar yaşattı.

Kadın yolcunun camına heyecanlı bir şekilde vurarak arkasını yolcuyu dürtmesini isteyen genç adam kadının arkasındaki adama dokunması üzerine arkasını dönüp gitti. O anlar sosyal medya kullanıcılarının adeta ikiye böldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu şaka değil ama. Bu kadın bir daha kimseye güvenmeyecek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Surat ifadesi çok komiğime gitti" yorumunu yaptı.