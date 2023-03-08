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Otobüste tacize tepki gösterdi, saldırgan tarafından bıçaklandı! "Orhan amca bir şey söyle"

08.03.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otobüste yaşanan iğrenç taciz olayına müdahale eden 44 yaşındaki Orhan Şahin bıçaklı saldırı sonucunda yaralandı. Mağdur kızın kendisine, "Orhan amca, şu şerefsize bir şey söyle" dediğini belirten Şahin önce tartışma çıktığını sonra da saldırgan tarafından bıçaklandığı anları anlattı.

Otobüste tacize tepki gösterdi, saldırgan tarafından bıçaklandı! "Orhan amca bir şey söyle"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Orhan Şahin (44), halk otobüsünde genç kızı taciz etmesine tepki gösterdiği yabancı uyruklu kişi tarafından bıçaklandı. Şahin'in vücuduna 16 dikiş atılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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KIZ ŞİKAYET ETTİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Dilovası ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işe gitmek için halk otobüsüne binen Orhan Şahin, otobüste bulunan ve aynı mahallede oturduğu genç kız, yanındaki kişinin kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine uyarıda bulundu. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi ile Şahin arasında tartışma çıktı. Otobüsün durakta durması üzerine tartışma dışarıda devam etti. Yabancı uyruklu kişi, Şahin'i bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralanan Şahin, otobüse alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada olay polise de bildirildi. Hastanede tedaviye alınan Orhan Şahin'in vücuduna 16 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Orhan Şahin, bugün taburcu edildi.

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'KIZ BANA DÖNEREK, 'ORHAN AMCA, ŞU ŞEREFSİZE BİR ŞEY SÖYLE' DEDİ'

Olayın yaşandığı bölgede çalışma yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İşe gitmek için otobüse bindiğini söyleyen Orhan Şahin, "Sabah o kız kardeşimizle birlikte 07.30 arabasına bindim. O şahıs bayanın yanında oturuyordu. Muallimköy durağına geldiğimizde o şahıs galiba inecekti. İnerken, kız kardeşimiz yol vermek için kenara çekilerek oturdu. Tam o anda, o şahıs kıza tacizde bulundu. Kız da bana dönerek, 'Orhan amca, şu şerefsize bir şey söyle' dedi. Ben de kızın ağladığını görünce, tepki gösterdim. 'Hayırdır, ne oluyor? Sen niye terbiyesizlik yapıyorsun' dedim. O şahıs da bana dönüp, 'Sana ne oluyor?' diyerek diklendi. O sırada araba durağa yanaştı ve kapı açıldı. Kapı açılınca o şahıs beni de yakamdan tutarak aşağı indirdi. İndirirken de ben fark etmeden, alttan bıçağı saplamış. Sonra da kaçmaya başladı. Biz peşinden koştuk ama yakalayamadık. Ben ondan sonra yaralı olduğumu fark ettim. Hemen polislere haber verdim" dedi.

"ASLINDA BEN HAYATIMI ONA BORÇLUYUM"

Hastaneye otobüsle götürüldüğünü söyleyen Şahin, "Sonrasında beni otobüse bindirdiler. Hiçbir durakta durmadan direkt Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdüler. O sırada otobüsteki stajyer sağlıkçı olan bir kardeşimiz de benim yarama tampon yaptı. Aslında ben hayatımı ona borçluyum. O benim hayatımı kurtardı. Çok şükür, şu anda iyiyim. Şu anda karaciğerimin altından 16 tane dikiş atılmış. Durumum iyi, iç organlara denk gelmemiş. Aslında bacaklarıma da vurmuş bıçakla, pantolonum yırtılmış ama oradan yaralanmamışım" diye konuştu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kocaeli taciz bıçaklı saldırı

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