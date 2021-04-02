Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu

Kaza, akşam saatlerinde Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. yönetimindeki özel halk otobüsü çarptı. Kazanın ardından Emine B., aracın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yarden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada kazayı yapan otobüs şoförü Fatih K., sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatih K. daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

