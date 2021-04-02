HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu

Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu

02.04.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otobüsün çarpması sonucu altında sıkışan Emine B. (70), itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Emine B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsün altında sürüklenen kadının mucize kurtuluşu

Kaza, akşam saatlerinde Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. yönetimindeki özel halk otobüsü çarptı. Kazanın ardından Emine B., aracın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yarden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

otobusun-altinda-suruklenen-kadinin-mucize-kurtulusu-kameralara-yansidi_5923_dhaphoto4

SÜRÜCÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada kazayı yapan otobüs şoförü Fatih K., sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatih K. daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandıDHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Aksaray’da geri dönüşüm deposu alev alev yandı

300 tona yakın geri dönüşüm maddesi kül oldu

DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları tutuklandı

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Danıştay'dan 'Basın Kartı Yönetmeliği' kararı! Altun'dan açıklama

Altun'dan 'basın kartı' açıklaması

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Kardeşler arasındaki miras kavgası korkunç bitti

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.