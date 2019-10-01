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Otogardaki metruk yapılar yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesince devralınan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarındaki metruk ve amacı dışında kullanılan alanların yıkımı tamamlandı - Yıkımı yapılan alanlar temizlenerek, kamera ve aydınlatma sistemleri takıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül'de devraldığı15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarındaki metruk ve amacı dışında kullanılan bakımsız, sorun çıkaran yapıların yıkımını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, otogarın alt katlarındaki amaç dışı kullanımları engellemek ve alanları temizlemek amacıyla tespit edilen 62 birimin yıkım işlemlerine geçen hafta başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB Zabıtası ve İBB iştiraki BİMTAŞ tarafından yürütülen çalışmalar, 27 Eylül Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Yıkımı yapılan alanlar temizlendi. Kamera ve aydınlatma sistemleri takılarak otogarın bodrum katları daha güvenilir bir hale getirildi. Bakım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği otogarda, amacı dışında kullanılan ve metruk halde olan başka birimler tespit edilirse yıkımlar devam edecek. Otoparkı da İSPARK'a devredilen otogarda, pislikten geçilmeyen alt katlar, daha önce İBB İSTAÇ ekipleri tarafından temizlenmiş, bölgedeki güvenlik İBB iştiraki İSTGÜVEN ve İBB Zabıtası tarafından sağlanmaya başlamıştı."

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