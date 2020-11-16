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  4. Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

16.11.2020 22:54 | Son Güncelleme:
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Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

Kastamonu-Daday karayolunda yoldan çıkan otomobil, 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolunda Nagehan M. idaresindeki otomobil, Gölköy mevkiine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metreden dereye uçtu.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Nagehan M, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (İHA)

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