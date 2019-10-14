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Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda, Murat Esen yönetimindeki 38 DG 818 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 VA 082 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nimet, Yaren, Meyra, Cansu Serin ve Esin Sermet Esen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstaki görevliler ve içerisindeki hasta kazadan yara almadan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Kayseri trafik kazası

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