HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil benzin istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Otomobil benzin istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

11.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta benzin istasyonuna hızla giren otomobilin LPG pompasına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Turhal karayolu Söngüt mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Faik D. (53) idaresindeki Ford marka otomobil önündeki seyir halindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil hızla benzin istasyonuna daldı.

LPG pompasının korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 5 kişi olayın şoku ile kendini dışarı attı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olası bir faciadan dönülen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzin istasyonu sorumlusu Cihan Yakar, aracın direk pompaya çarpmaması nedeni ile faciadan dönüldüğünü söyledi. Kaza anında olay yerinde yaya ve pompa görevlisinin bulunmamasının can kaybını önlediğini belirten Yakar, korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür dilediPark kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

En Çok Okunan Haberler

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Özel hastanede skandal! Cenazesini tıbbi atık bölümünden çıkardılar

Özel hastanede skandal! Cenazesi tıbbi atık bölümünden çıkarıldı

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Bakan Pekcan: Bugüne kadarkilerin en yükseği

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi! Bakan Pekcan: Bugüne kadarkilerin en yükseği

Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçirildi!

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2021 belli oldu! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 109 milyon TL'yi aştı

Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

Park kavgasında dayısını bıçaklayarak öldüren sanık, mahkemede özür diledi

Mutasyonlu koronavirüs Batman'da da görüldü

Korkutan açıklama! Bir ile daha sıçradı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.