Otomobil fiyatına güvercin

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Şebap güvercinlerinin sergisine Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden meraklıları geldi.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin bir çok ilinden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. Ortaya kurulan masa üzerinde bir manken edasıyla süzülen birbirinden güzel güvercinlerin fiyatları da dudak uçuklattı. Şebap güvercinlerin fiyatının bin liradan 100 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

Serginin açılışına katılan ve bir konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayvan sevgisiyle insan sevgisinin bağlantılı olduğunu dile getirerek, “Son günlerde gündemde kadınlarımıza yönelik çok ciddi şiddet olayları var. Ben eminim ki hayvanları seven bir insan, kadın şiddeti uygulayamaz. O insan hayvan sever olsaydı bu cinayeti işleyemezdi. Hayvanı sevmeyen insan, insanları da sevemez” dedi.