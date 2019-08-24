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Otomobil fiyatına güvercin

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Şebap güvercinlerinin sergisine Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden meraklıları geldi.Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin bir çok ilinden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Şebap güvercinlerinin sergisine Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden meraklıları geldi.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin bir çok ilinden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. Ortaya kurulan masa üzerinde bir manken edasıyla süzülen birbirinden güzel güvercinlerin fiyatları da dudak uçuklattı. Şebap güvercinlerin fiyatının bin liradan 100 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

Serginin açılışına katılan ve bir konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayvan sevgisiyle insan sevgisinin bağlantılı olduğunu dile getirerek, “Son günlerde gündemde kadınlarımıza yönelik çok ciddi şiddet olayları var. Ben eminim ki hayvanları seven bir insan, kadın şiddeti uygulayamaz. O insan hayvan sever olsaydı bu cinayeti işleyemezdi. Hayvanı sevmeyen insan, insanları da sevemez” dedi.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale ise konuşmasında, Adıyaman’ın Şebap güvercini camiası için önemli olduğunu ve sergilenen kuşların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı, turizm elçiliği yaptıklarını belirterek, “Adıyaman’da Şebap güvercin sergisi yapmaktayız. Şebap kuşları güzellik bakımından önem taşıyor. Güvercinlerimiz bir manken gibi masada izlettiriliyor. Güvercinlerimizin üzerinde etiket fiyatı yok ama bin TL’den 100 bin TL’ye kadar verilen fiyatları var” diye konuştu.

Suudi Arabistandan gelen Medeni Şerfi ise, Türkiye’deki kuşların iyi olduğunu duyduğunu ve Adıyaman’da sergilenen kuşların çok güzel olduğunu söyledi. ‘Masa Üstü Şebap Sergisinin’ ardından Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu seçimlerinin de yapılacağı öğrenildi.

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin

Otomobil fiyatına güvercin
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