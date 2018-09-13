Otomobil hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Adana'da park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen ve 100 güvenlik kamerasının görüntüleri incelenerek yakalanan biri asker firarisi iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Hüseyin Kozak'a ait park halindeki otomobil çalındı.

Kozak'ın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracın iki kişi tarafından çalındığını belirledi.

Yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki dövmeden benzer hırsızlık olaylarından çok sayıda suç kaydı bulunan Oğuzhan İ. olduğunu tespit etti.

Ekip, bir süre önce görev yaptığı askeri birlikten kaçtığını öğrendiği Oğuzhan İ'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Ali K. de gözaltına alındı.

Polis, çalınan aracı ise Niğde'de dört lastiği patlamış halde buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

