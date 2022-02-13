Otomobil içindeki çifte cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze’nin Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahıslar bir otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçtaki Tuğçe Arslan ve Emine Çöp ile yanlarında bulunan Alihan K. (26) ise yaralandı.

2 KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. ileride bulunan TIR’a çarptı. Alihan K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınların içinde bulunduğu kırmızı otomobilin yavaş yavaş ilerlediği ve ışıklarda durduğu, seyir halinde olan taksi şoförünün de aracın yanına durduğu, sesleri duyan ve terslik olduğunu anlayan vatandaşların da olay yerine koştuğu görülüyor.

Aynı zamanda görüntülerde, kırmızı otomobilin birden hareket ettiği, vatandaşların ise elleriyle aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri sürüyor. (İHA)





