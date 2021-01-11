HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

11.01.2021 19:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası metrelerce havalanan motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki 16 Y 6353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdıÜmitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı
Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Yasaklar kalkacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek?

Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek?

Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular yarına dikkat

İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı

Yer: Bodrum! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Yer: Bodrum! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

İBB'den vatandaşlara çağrı! Son tarih 15 Ocak

İBB'den vatandaşlara çağrı! Son tarih 15 Ocak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.