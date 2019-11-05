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Otomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 00:33 | Son Güncelleme

Otomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 YG 531 plakalı otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Harun ve Halil İbrahim Çınar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Ankara Çubuk Kaza polis sürücü yaralı

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