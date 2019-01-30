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Otomobil takla atıp polis araçlarına çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:33 | Son Güncelleme

Başkent’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarptıktan sonra takla atarak 2 polis aracına çarptı.

Başkent’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ağaca çarptıktan sonra takla atarak 2 polis aracına çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çankaya’da Atatürk Bulvarı Üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan 06 LRV 88 plakalı otomobilin, ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Olgunlar Sokak girişinde aracıyla önce bir ağaca çarpıp takla attı, daha sonra da park halindeki 2 polis aracına çarparak ters şekilde durabildi.
Çarpmanın şiddetiyle ters dönen 06 LRV 88 plakalı araçta bulunan Furkan Emre B., Ömer Faruk U. ve İlhan Mehmet Ö. isimli 3 kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yaralıları çıkarmak için uzun uğraş verdi. Kurtarma çalışmasının ardından otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil takla atıp polis araçlarına çarptı: 3 yaralı

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