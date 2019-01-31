HABER

Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 06:08 | Son Güncelleme

Adana’da kontrolünü yitiren otomobil tamirhaneye çarparak durabildi.

Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı

Adana’da kontrolünü yitiren otomobil tamirhaneye çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağrı olduğu öğrenildi.

Olay, Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülseren Çoban kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Ardından Çoban, tamirhaneye çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban ile yolcu konumundaki Gökçenur Tutak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çoban ve Tutak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı

Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı

Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı

Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
5 Kişilik aile ölümden döndü5 Kişilik aile ölümden döndü
Bir kişinin öldüğü altı kişinin yaralandığı silahlı kavgada beş tutuklamaBir kişinin öldüğü altı kişinin yaralandığı silahlı kavgada beş tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.