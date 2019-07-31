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Otomobil tutkunu arkadaşlarına düğününde takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale'de otomobil tutkunu damat Erkan Karakeçi'ye (24) düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek takıldı. Boynuna kurdeleyle egzoz takılan damadın, tekerleğin üzerine çıkıp oynadığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Erkek kuaförü Erkan Karakeçi, nikahları daha önce kıyılan İpek Karakeçi (24) ile evlerinin önünde yapılan düğünle evlendi. Düğünde, Karakeçi çifti bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Çiftin ailesi ve arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın modifiye otomobil parçaları satışı yapan arkadaşı İbrahim Karakılıç (23) da takı sırasına, elinde yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki modifiye egzoz ile girdi. Karakılıç, Erkan Karakeçi'nin boynuna kurdeleyle egzozu astı. Damat Karakeçi'nin başka bir arkadaşı ise çelik jantlı tekerlek hediye etti. Karakeçi boynuna takılan egzoz ile birlikte tekerleğin üzerine çıkarak, oynadı. Damada takı olarak egzoz takılması, davetlilerin de ilgisini çekti.

ŞAKA GERÇEK OLDU

Damat Karakeçi, "Arkadaşım daha önce bana düğünde egzoz takacağını söyleyip, şaka yapardı. Gerçekten düğünümde bunu yapacağını düşünmemiştim. Altın takmasını beklerken, elinde kurdeleye bağlı egzozla geldi. Takı töreninde sıra ona gelince önce tebrik etti ardından boynuma egzozu astı. Çok şaşırdım" dedi.

'BENDEN ALTIN BEKLİYORDU ANCAK...'

Egzozu damada takan İbrahim Karakılıç ise "Arkadaşımın düğününde farklı bir şey yapmak istedim. O benden altın bekliyordu ancak ben ona çeyrek altın değerinde egzoz taktım. Bir de başka bir arkadaşımızın hediye ettiği çelik jantlı tekerleğin üzerine çıkartıp, oynattık" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale Denizli düğün

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