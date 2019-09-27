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Otomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

KONYA'da, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki Celile Ertaş Ay ve ​Mesut Ay'ın ölümü ile ilgili sürücü Beyazıt Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada yaralanan Berat Efe Ay ile Arzu Kaplan'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Otomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki Celile Ertaş Ay ve ​Mesut Ay'ın ölümü ile ilgili sürücü Beyazıt Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada yaralanan Berat Efe Ay ile Arzu Kaplan'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Kaza, iki gün önce gece yarısı Konya- Antalya yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz (64) yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mesut Ay (40) yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobile çarptı. TIR, altına aldığı otomobille şarampolden uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay olay yerinde öldü. Ay çiftinin oğulları Berat Efe Ay (7) ve araçta bulunan Arzu Kaplan ile TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı.
EPİLEPSİ HASTASI BERAT EFE’Yİ KONTROLE GÖTÜRÜYORLARMIŞ
Ölen sürücü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın Antalya'da oturduğu ve aynı otelde çalıştıkları belirtildi. Ay çiftinin epilepsi hastası olan oğulları Berat Efe Ay'ı, Celile Ertaş Ay'ın daha önceki evliliğinden olan kızı Arzu Kaplan ile birlikte, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi'nde yapılacak sağlık kontrolüne götürmek için yola çıktıkları ortaya çıktı. Mesut Ay'ın cenazesi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Özyurt köyünde, eşi Celile Ertaş Ay'ın ise Antalya'da toprağa verildiği öğrenildi. Berat Efe Ay ile Arzu Kaplan'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
TIR sürücüsü Beyazıt Yılmaz hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama' suçundan Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

​FOTOĞRAFLI

Otomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandıOtomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandıOtomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandıOtomobildeki çiftin ölümüne neden olan TIR sürücüsü tutuklandı

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