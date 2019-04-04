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Otomobilden para çalan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ankara'da bankadan para çeken kişiyi takip edip otomobile bıraktığı yaklaşık 118 bin lirayı çalan Gürcistan uyruklu 3 kişi tutuklandı - Soyguncuların otomobilin camını kırarak para dolu poşeti çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bankadan para çeken kişinin otomobiline bıraktığı para dolu poşeti çalan Gürcistan uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Bankadan çektiği parayı otomobiline bırakarak ayrılan kişi, bir süre sonra aracına döndüğünde paranın çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu, para çeken kişiyi bankadan çıktıktan sonra takip ederek otomobile bıraktığı 118 bin lirayı çalan şüphelilerin Gürcistan uyruklu üç kişi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aracın camını kırarak gerçekleştirdikleri hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ekipler, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada 18 bin dolar ve 14 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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