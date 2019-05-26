Otomobilin arka koltuğundaki buzağı şaşırttı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, seyir halindeki otomobilinin arka koltuğundaki buzağıyı görenler şaşırdı.

İlçe merkezinde seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığını görenler,gözlerine inanamadı. Otomobil sürücüsü, seyir halindeki araçlardaki sürücü ve yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Yoldan geçen bazı yolcular ise cep telefonu kamerasıyla bu anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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