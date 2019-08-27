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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Tutuş (14), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı çocuk öldü

ALAPLI(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Tutuş (14), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu’nda meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Tutuş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail Tutuş, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu İsmail Tutuş, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücü Ö.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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