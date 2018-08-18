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Otomobilin çarptığı geyik telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı geyik telef oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Alperen Kurtul yönetimindeki 06 BDR 194 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan geyiğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan geyik, telef oldu. Geyik, olay yerine çağrılan Karayolları ekipleri tarafından alındı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

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geyik Karabük otomobil telef

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