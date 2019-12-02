HABER

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 57 yaşındaki kadının yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 57 yaşındaki kadının yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde karşıya geçmek isteyen kadına otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlayarak, metrelerce sürüklendiği anlar yer alıyor.
Kaza, dün Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Ayşe Şirin’e cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.A. (18) idaresindeki 54 ADG 02 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak düşen kadın metrelerce sürüklendi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Şirin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı kamerada
Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edilirken, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kadının cadde üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpma anı ve daha sonrasında çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak, metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Yozgat’ta manda sayısı 4 kat arttıYozgat’ta manda sayısı 4 kat arttı
'Bir gönül, bir karanfil' projesiyle engellilere destek oldular'Bir gönül, bir karanfil' projesiyle engellilere destek oldular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Günlerce konuşulan 'cesetsiz çifte cinayet' olayında yeni gelişme

Günlerce konuşulan 'cesetsiz cinayet' olayında yeni gelişme

Ahmet Ercan 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Yozgat'taki kazada ölen hentbolcu genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Genç sporculara son veda!

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.