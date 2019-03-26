Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi SSK Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ömer Oğur'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Oğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oğur'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

