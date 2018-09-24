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Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 23:40 | Son Güncelleme

Yalova'da yüzlerce insanın oturduğu sokağa dalan lüks otomobil kaldırımların üzerinden giderek tehlike saçtı. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Yalova Cumhuriyet caddesi Huzur sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapalı sokağa otomobili ile giren ismi öğrenilemeyen sürücü restoranların bulunduğu alana geldiğinde vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkiler karşısında sürücü 10 BR 096 plakalı otomobilini insanların üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

KIL PAYI KURTULUŞ

Bir çok masanın üzerinden geçen araçtan insanlar kıl payı kurtuldu. Fatih Caddesine kaçmaya çalışan sürücü, İsmet Acar caddesinde ters şeride girdi. Ters yönde başka araçlara vurarak durabildi. Otomobil sürücüsü, araçtan inerek koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücüyü gözaltına aldı. Kaza sonucu yakıt kaçıran otomobile itfaiye ekipleri, köpük sıkarak tedbir aldı.

İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücünün trafiğe kapalı sokağa otomobiliyle girdiği sokakta bulunan vatandaşların sürücüye tepki gösterdiği, tepkiler üzerine sürücünün otomobilini insanların oturduğu masaların üzerine sürdüğü görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Yalova trafik kazası

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