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  4. Otomobille çarpışan bisikletlinin metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada

Otomobille çarpışan bisikletlinin metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada

04.12.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının o anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.Kaza, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde dün saat 16.00’da İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’da meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının o anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kaza, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde dün saat 16.00’da İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.A. (15) kontrolündeki bisiklet, S.S. sevk ve idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisikletli çocuk, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil ile çarpışan bisikletli çocuk metrelerce havaya savruluyor.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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