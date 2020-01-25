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Otomobillerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit’te farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları üzerine yapılan detaylı kamera incelemesinde bir araç plakası şüpheli olarak tespit edildi.

Otomobillerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’te farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları üzerine yapılan detaylı kamera incelemesinde bir araç plakası şüpheli olarak tespit edildi. Şüpheli S.B’nin para vaadi ve tehdit ile diğer İ.Z., D.C. ve Y.D.’yi azmettirerek belirlediği araçlardan çeşitli marka ve modellerden ses sistemleri çaldırdığı ve bunları para karşılığı sattığı tespit edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. S.B., İ.Z. ve D.C. gözaltına alındı ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı. Olayla ilgili olarak Y.D. ise emniyet güçleri tarafından firari olarak aranıyor.

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