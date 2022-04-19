ÖTV: Cep telefonlarındaki yeni düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak?

Cep telefonlarının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla birlikte vergi oranları dolaylı olarak düşüyor ve bunun cep telefonlarının fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Cep telefonlarından fiyatlarına göre yüzde 25, 40 veya 50 oranında ÖTV alınıyor.

Yeni düzenlemeye göre cep telefonlarının ÖTV matrahları şu şekilde değişiyor:

Eskiden yüzde 25'lik ÖTV'nin üst sınırı olan 640 TL, 1500 TL'ye yükseltildi.

Yüzde 40 ÖTV alınan telefonların fiyat üst limiti ise 1500 TL'den 3000 TL'ye çıkarıldı.

Fiyatı 3000 TL'nin üzerinde olan telefonlardan yüzde 50 oranında ÖTV alınmaya devam edecek.

Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Anadolu Ajansı'na (AA) göre düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Bunun cari açık ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlaması da bekleniyor.

Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında olan cep telefonlarında yüzde 10,71'lik indirim sağlayarak 113 ila 265 lira avantaj sağlaması; 1500-3000 TL aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177 ila 377 lira indirim oluşturması bekleniyor.

Sarmalık tütün ve fermente şarapta ÖTV artışı

Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla ÖTV oranlarında değişiklik yapılan diğer ürünlerden ilki sarmalık kıyılmış tütün oldu. Sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı.

Fermente şarapların da asgari maktu vergisi değişti. Elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş içeceklerde yaklaşık 17 bin 345 TL olan maktu ÖTV tutarı 29 bin 548 TL'ye çıkarıldı.

AA'ya göre kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

Sarmalık tütünlerin maktu ÖTV tutarlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

