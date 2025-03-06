Overthinking nedir, ne demek? Overthinking'den nasıl kurtulunur? Overthinking ile baş etmenin yolları

İnsanların sahip olduğu en büyük becerilerden biri düşünmektir. İnsan beyni bilgiyi işlemeye, çözmeye, plan yapmaya ve öğrenmeye yönelik karmaşık düşünceler üretir. Düşünme eylemi toplumların oluşmasını ve zaman içerisinde akıllı bir tür olarak gelişmemizi sağlamıştır. Fakat aşırı düşünmek bir problem olarak algılanmaktadır. Bu noktada aşırı düşünmeyi durdurmanın ve bunun yerine harekete geçmenin öneminden bahsedilir. Aşırı düşünmekten muzdarip olan kişiler "Overthinking nasıl durdurulur?" sorusunun yanıtını arar.

Overthinking ne demek?

Overthinking sözcüğü aşırı düşünmek anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu aşırı düşünme, bir durum hakkında faydalı olmanın aksine zararlı olacak şekilde düşünmek ve gereğinden fazla analiz etme durumudur. Bu düşünceler genelde geçmiş ya da gelecek hakkında olup endişe halinde fazla düşünceden kaynaklanan zihin yorgunluğuna neden olur. Bu kişiler, overthink saati olarak adlandırdıkları bazı zamanlar içerisinde aşırı düşünmeye maruz kalırlar.

Ayrıca overthink ilişkiler içerisinde de sıklıkla yaşanan bir durumdur. Kişiler hayatlarında önemli konular hakkında düşünmeyi durduramaz ve takıntılı hale gelirler. Bu yüzden devamlı olarak düşündüğü konuyu aklından çıkarmak ya da başka bir konuya odaklanmak oldukça zor hale gelir.

Overthinking'den nasıl kurtulunur?

Overthink (aşırı düşünme) sorunu sahip yaşayan kişilerin atmaları gereken en önemli adım psikolojik danışmanlık almaktır. Terapi almak kişinin olumsuz ve aşırı düşüncelerden uzaklaşmasını sağlar.

Terapiye ek olarak uygulanabilecek diğer yöntemler ise şu şekildedir:

Meditasyon

Meditasyon, düşünceleri yavaşlatmanın en etkili yollarından birisidir. Meditasyon yaparken olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak daha kolay hale gelir. Ayrıca nefes çalışmalarını da kapsadığından stres ve anksiyete için de faydalı bir eylemdir.

Zihin rahatlatma

Zihni rahatlatmak için sıklıkla yürüyüş yapılması tavsiye edilir. Yürüyüş egzersizi hem oksijen alımını artırır hem de kasları çalıştırır. Ancak başlarda yürüyüş yaparken bile aşırı düşünceler devam edebilir. Bu noktada yürüyüş yaparken nefes egzersizlerinden yararlanılabilir.

Bulmaca çözmek

Bulmaca çözmek eskiden beri zihni çalıştırmak ve bir yere odaklamak için uygulanan en kolay yöntemlerden birisidir. Bulmaca beynin farklı düşüncelere odaklanmasını önler. Bu sayede kişinin faydalı bilgilere odaklanması ve zihni olumsuz düşüncelerden uzak tutması sağlanır.