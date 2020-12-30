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Ovulasyon nedir? Ovulasyon aşamaları nelerdir?

30.12.2020 16:53 | Son Güncelleme:
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Ovulasyon nedir? Ovulasyon aşamaları nelerdir?

Kadın sağlığını oldukça fazla etkileyen ovulasyon, günümüzde özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu haline geliyor. Menstrüel döngü sırasında oluşan yumurtlama dönemi, bazı durumlarda ovulasyon testi gerektirebiliyor.

Bebek sahibi olmak isteyen kadınlar için oldukça önemli bir konu olan ovulasyon , menstrüasyon sırasında yumurta salgılanması ile ortaya çıkıyor. Risk ihtimaline karşı çeşitli test olanağı sunulan ovulasyon nedir? Ovulasyon aşamaları nelerdir? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık. Siz de merak ettiğiniz tüm bilgileri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz…

Ovulasyon Nedir?

Ovulasyon, yumurtlama anlamına gelmektedir. Kadın vücudu üzerinde yumurtalıklardan birinden yumurta bırakılması olayına ise yumurtlama denir. Kadınlar için oldukça önemli olan ovulasyon döneminde yumurta ile sperm hücresi döllenerek fallop tüpünden aşağı iner. Menstrüel döngü sırasında oluşan yumurtlama ile vücut üzerinde hormonal salgı olur ve bununla birlikte salgı beyin tarafından kontrol edilir. Ovulasyonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmekte fayda vardır. Kadınlar için oldukça önemli olan bu dönem, gebe kalmak isteyenler için oldukça yüksek bir ihtimal içerir.

Adet döngüsü kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle ortalama 28 gün sürer. Yumurtlama ise 28 gün süren bir adet döngüsünün 14. günü ya da daha sonraki günlerde meydana gelir. Ovulasyon dönemi her adet döngüsünde 1 kez meydana gelir.

Ovulasyonun Aşamaları Nelerdir?

Kadın vücudunda meydana gelen ovulasyon dönemi adet döngüsü içinde gerçekleşir. Bu adet döngü sürecinde vücut üzerinde farklı hormonlar salgılanarak bu süreci başlatır. Ovulasyon dönemi 3 aşamada incelenir;

  1. Periovulatuar veya foliküler: Yumurtlama sonucu meydana gelen yumurta çevresinde bir hücre tabakası oluşur ve genişlemeye başlar. Rahim ağzında bulunan astarın kalınlaştığı görülür.
  2. Yumurtlama aşaması: Yumurtlama aşamasında farklı enzimler salgılanarak bir delik oluşturulur ve bulunan hücre ağı ile fallop tüpüne hareket sağlamak için oluşturulan delik kullanılır. Doğurganlık dönemi olarak geçen bu dönem, genellikle 24 ve 48 saat arası sürer.
  3. Postovülatör veya luteal faz: Bu aşamada döllenmiş yumurta rahime yerleştirilir ve döllenmemiş yumurta için hormon üretimi durdurulur. Bu süreç 24 saat kadar sürer. Döllenmemiş yumurta adet sırasında parçalanarak adet kanaması ile dışarı atılır.

Ovulasyon Nasıl Oluşur?

Kadınlar üzerinde belli bir adet dönemi olup, bu dönem 28-32 gün arasında sürer. Bu dönemin başlangıcı ile yumurta salgılanması gelecek dönemin 12-16 gün önce gerçekleşir. Kadınlarda bu dönem 10 -15 yaş ile başlangıç gösterir. Yani tipik olarak yumurtlama dönemi artık belli zamanlarda olmaya başlamıştır. Bu dönem kadın vücudu üzerinde ortalama 50-51 yaşa kadar sürer ve ardından menopoz dönemi ile durur.

Ovulasyon Belirtileri Nelerdir?

Kadınların genel olarak dikkat etmesi gereken konulardan biri de ovülasyon dönemidir. Bu dönem yalnızca hamile kalmak isteyen kadınlar için değil, bunun yanı sıra hamilelik düşünmeyen kadınların sağlığı içinde oldukça önemlidir. Ovulasyon dönemi yaklaştığında kadın vücudunda bazı belirtiler meydana gelir. Ovulasyon belirtileri aşağıdaki gibidir;

· Ovulasyon sırasında ortaya çıkan mukus hacmi artar ve östrojen seviyelerinin yükselmesiyle daha da kalınlaşır.
· Vücut ısısında değişiklikler meydana gelir.(vücut ısısı önce düşer ardından tekrar yükselir)
· Bazı kadınlarda alt karın bölgesinde ağrı oluşabilir.
· Göğüslerde hassasiyet oluşur.
· Cinsel istekte artış meydana gelir.
· Karın bölgesinde şişlik ve gaz oluşur.
· Rahim ağzında açıklık görülür.
· Tat ve kokulara karşı hassasiyet gelişir.
· Vücut üzerinde lekelenmeler meydana gelir.

Ovulasyon Takvimi Nedir?

Ovulasyon dönemini bilmek için belli bir takvime ihtiyacınız vardır. Bu dönemi bir yere yazarak ya da akılda tutarak da hatırlama sağlanabilir. Ancak ovulasyon takvimi size kolaylık imkanı verir. Bunun için günümüzde uyarlanmış birçok uygulama mevcut. Telefon ve akıllı cihazlar üzerinden indirerek ovulasyon dönemi hem iyi bir şekilde anlaşılabilir hem de takibi sağlanabilir.

Ovulasyon Testi Nedir?

Yumurtlama dönemi hakkında bilgi sahibi olmak birçok tedbir ve risk için oldukça önemlidir. Ovulasyon testi nedir? Sorusuna cevap olarak kadınların yumurtlama döneminde olup olmadığı anlamak için yapılan testtir, denilebilir. Bu test ile vücut üzerindeki LH hormonu varlığı tespit edilir ve yumurtaların gelişmesi sağlanır. Kolayca tespit edilebilen bu dönem, vücutta LH hormonunun salgılanmasının ardında yaklaşık 24-36 saat sonra yumurtlamaya başlar.

Ovulasyon Testi Nasıl Yapılır?

Ovulasyon testi hamilelik testine çok benzer. Paket içinden çıkan test çubuğuna birkaç damla idrar damlatarak test sonucu yorumlanır. Test çubuğundan doğru sonuç alınması için yaklaşık 5 dakika beklenmesi gerekir. Ardından yumurtlama varlığına göre sonuç tek ya da çift çizgi olarak ortaya çıkar.

· Çubuk üzerinde çift çizgi varsa; doğurganlık döneminde olunduğu ve gebe kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.
· Ancak çubuk üzerinde tek çizgi varsa; henüz doğurganlık dönemine girilmediği ve hamilelik ihtimalinin düşük olduğunu gösterir.

Sonuçlar için beş dakika kadar beklenmesi gerekir çünkü sonuçlar önce tek çizgi ve birkaç dakikanın ardından çift çizgi olabilir. Bu testlerin yanı sıra artık günümüzde dijital ovülasyon testleri de bulunmaktadır. Yine birkaç damla idrar damlatılarak test sonuçları alınır ve belli işaretleri takip ederek yorumlanır. İşaretler kılavuz içinde belirtilmiştir.

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