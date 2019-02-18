"Oy bölünmesini CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor." dedi.

Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı ve DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz ile makamında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, partisinin genel merkez binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan Aksakal, seçimler yaklaşırken, "DSP seçimlere nasıl sokulur? DSP'nin seçimlere sokulması bir projedir" iddialarının başladığını, bu iddiaların sahiplerinin bir projenin ürünü olduğunu Türk milletinin iyi bildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu seçimlerde ittifak için DSP'ye teklif götürdük, kabul etmediler" açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu külliyen doğru olmayan bir açıklamadır. Zira Sayın Oğuz Kaan Salıcı ve Sayın Seyit Torun, 8 Ocak Salı günü genel merkezimizde mevkidaşı arkadaşlarımızı ziyaret etmişler, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirtmişler, başka hiçbir husus gündeme gelmeden sıcak bir sohbetle çaylarını içerek ayrılmışlardır. Daha sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, 'CHP'den istifa ederek DSP'ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin' ricasıyla buraya geldiklerini öğrendik. Bunun dışında da başka bir konu görüşülmedi. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu etrafındakilerin kendisini sürekli yanılttıkları gerçeğiyle 31 Mart akşamı elbette yüzleşecektir ama o gün geriye dönüp baktığında muhtemelen 'keşkeleri ve eyvahları" ile baş başa kalmış olacaktır."