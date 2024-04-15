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  4. Oy kavgası kanlı bitti! AK Partili başkanı kahvede tüfekle vurdu

Oy kavgası kanlı bitti! AK Partili başkanı kahvede tüfekle vurdu

15.04.2024 09:30
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Kırıkkale'de kıraathanede çıkan "oy" kavgası kanlı bitti. AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası Ş.İ. tarafından tüfekle bacağından vuruldu. Irmak hastaneye kaldırılırken, Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Oy kavgası kanlı bitti! AK Partili başkanı kahvede tüfekle vurdu

Dehşete düşüren olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi’nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak’ı bacağından yaraladı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale kahvehane silahlı kavga
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