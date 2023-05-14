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OY KULLANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: Seçmen kağıdı olmadan, kimliksiz oy kullanılır mı? Pasaport, sürücü belgesiyle oy verilir mi?

14.05.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanmak için gerekli evraklar seçmen vatandaşların gündeminde yer aldı. Bugün (14 Mayıs 2023 Pazar), tüm Türkiye'de seçmenler oy kullanma işlemlerine başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri sabah saat 08:00'da başladı. Oy verme saat 17:00'de sona erecek. Kimliksiz, seçmen kağıtsız, pasaport veya sürücü belgesiyle oy kullanıp kullanılmayacağı merak edildi. Peki, Seçmen kağıdı olmadan, kimliksiz oy kullanılır mı? Pasaport, sürücü belgesiyle oy verilir mi?

OY KULLANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: Seçmen kağıdı olmadan, kimliksiz oy kullanılır mı? Pasaport, sürücü belgesiyle oy verilir mi?

Oy vermek için gerekli belgelere dair sorgulamalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar ilgili sandık numaralarına giderek oylarını kullanabiliyorlar. Saat 17:00'de oy verme işlemleri sonlanacak. Seçim sonuçları ise YSK seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek. Vatandaşlık görevini yerine getirecek seçmenler oy kullanırken gereken belgeleri merak ediyor. Peki, oy vermeye giderken hangi belgeleri almalıyız?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil. Ancak TC kimliği şart. Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.

oy kullanmak seçim sandığı

ESKİ KİMLİKLE OY KULLANILIR MI 2023?

TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre; sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

seçim sandık görevlisi

OY KULLANMAK İÇİN GEÇERLİ BELGELER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Geçici kimlik belgesi,

Nüfus cüzdanı,

Resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,

Pasaport,

Evlenme cüzdanı,

Askerlik belgesi,

Sürücü belgesi,

Hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,

Avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler.


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