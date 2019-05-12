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Öykü Arin'den annesine, Anneler Günü hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de, geçen yıl lösemi teşhisi koyulan 4 yaşındaki Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı’nın (41) Anneler Günü'nü kutladı.

Öykü Arin'den annesine, Anneler Günü hediyesi

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl lösemi teşhisi koyulan 4 yaşındaki Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı’nın (41) Anneler Günü'nü kutladı. Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan ve 26 gün önce annesinden yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılan Öykü Arin, annesinin resmini çizerek kendisine hediye etti.
Geçtiğimiz yıl teşhis koyulduktan sonra ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ sloganıyla kök hücre bağışı için kampanya başlatıldı. Birçok ünlü ismin destek verdiği kampanya sayesinde binlerce kişi, kök hücre bağışında bulundu ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Doktorlar bunun üzerine daha fazla vakit kaybetmek istemeyerek, küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verdi.
NAKİL SÜRECİ 11 NİSAN'DA BAŞLADI
Öykü Arin için 11 Nisan günü nakil süreci başlatılırken 18 Nisan tarihinde anne Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücreleri alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip, nakledildi.
28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR
Anne kız 28 gün steril odada kalırken, naklin başarılı olup olmadığı bu süreç içinde anlaşılacak. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası devam ediyor.
ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, kızının hediye Anneler Günü hediyesi olarak yaptığı kendi resmini paylaştı. Eylem Şen Yazıcı paylaşımında, "Ve anne olan, olmayan, bir çocuğun ya da çocuğu gibi sevdiği bir canlının sorumluluğunu alan, ona, onlara gözü gibi bakan herkesin anneler günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Öykü Arin'den annesine, Anneler Günü hediyesiÖykü Arin'den annesine, Anneler Günü hediyesi

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