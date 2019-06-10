Öyü Arin'in oyuncak piyano sevinci

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, hastanede annesinden müzik eğitimi alıyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e 1,5 ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca bir hafta önce Babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Naklin uyup uymadığının belirlenmesi için heyecanlı ve umutlu bekleyişin sürdüğü hastanede, Öykü'nün tedavisi devam ediyor.

Öykü'nün başından bir an bile ayrılmayan annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından, sanat atölyesi sahibi Asya Dalgıç'ın kızına gönderdiği oyuncak piyanoyla müzik dersi verdiklerini paylaştı.

Kızına müzik enstrümanlarını tanıtmaya çalışan Yazıcı, "Sonra gerçeği de olacak. Asya öğretmen sormuş, 'Müzikte enstrümanlar kaça ayrılır?' diye. Üçe ayrılır, vurmalılar, üflelemeliler ve telliler olarak." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, Öykün Arin de "Benim artık oyuncak piyanom var. Piyano ile org birbirine çok benziyor." şeklinde sevincini dile getiriyor.

