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Öyü Arin'in oyuncak piyano sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor - Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü'ye bir müzik öğretmeni tarafından hediye edilen oyuncak piyano ile hastane odasında müzik eğitimi veriyor

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, hastanede annesinden müzik eğitimi alıyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e 1,5 ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca bir hafta önce Babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Naklin uyup uymadığının belirlenmesi için heyecanlı ve umutlu bekleyişin sürdüğü hastanede, Öykü'nün tedavisi devam ediyor.

Öykü'nün başından bir an bile ayrılmayan annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından, sanat atölyesi sahibi Asya Dalgıç'ın kızına gönderdiği oyuncak piyanoyla müzik dersi verdiklerini paylaştı.

Kızına müzik enstrümanlarını tanıtmaya çalışan Yazıcı, "Sonra gerçeği de olacak. Asya öğretmen sormuş, 'Müzikte enstrümanlar kaça ayrılır?' diye. Üçe ayrılır, vurmalılar, üflelemeliler ve telliler olarak." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, Öykün Arin de "Benim artık oyuncak piyanom var. Piyano ile org birbirine çok benziyor." şeklinde sevincini dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eylem Şen Müzik Öykü Arin piyano

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