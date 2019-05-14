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Oyun oynadığı sırada kayboldu! 3 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 05:04 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Oyun oynadığı sırada kayboldu! 3 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor!

İlçeye bağlı Ortaköy köyünde 3 yaşındaki Nurcan Sade, evlerinin yakınında oynadığı sırada kayboldu.

Kızından haber alamayan Yadigar Sade, durumu babası Hayrettin Sade'ye bildirdi. Köylülerin de katıldığı arama çalışmasından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verdiler.

Köydeki arama çalışmasına jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli de katıldı.

Yapılan aramalar neticesinde sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi. Arama çalışmalarına yarın devam edilecek. (AA)

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Kars Sarıkamış Nurcan Sade Kayıp Çocuk

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