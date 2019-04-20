Oyun sokakta güzel

Bursa Kent Müzesi tarafından düzenlenen 13. Sokak Oyunları Şenliği, 26 Nisan Cuma günü Tarihi Pınarbaşı Parkı’nda yapılacak.

Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının canlandırılmasının hedeflendiği şenlikte yüzlerce çocuk, önceki nesillerin eğitici, bir o kadar da mücadeleci oyun dünyası ile buluşacak. Geleneksel olarak düzenlenen ‘Sokak Oyunları Şenliği’ bu yıl da renkli ânlara sahne olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek şenliğe Türkiye’nin 5 farklı şehrinden yüzlerce çocuk katılacak. ‘Sokak Oyunları Şenliği’ne şehir dışından katılacak çocuklar, bilhassa dezavantajlı okullardan seçildi. Şenlik, 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 10.30’da Saltanat Kapı önünden kortej ile başlayacak. Bursa Kız Lisesi Bando Takımı’nın eşlik edeceği kortejde çocuklar dünyayı oyunla yorumlayan dövizleriyle şenlik alanına yürüyecek.



