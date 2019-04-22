Oyuncu Ahmet Kural'ın yargılandığı davada karar

Kural, "Seni bitireceğim diyen hanımefendi bunu bir proje olarak değerlendirdi. Uyuşturucu kullanıyor iftirasını kanıtlamak için hem kendisinden hem de benden uyuşturucu testi yapılmasını istiyorum. Kimin masal anlattığı ortaya çıksın. Ailemin evine uyuşturucu kullanıp gelmişti. Ben kimseye hakaret etmedim. Darp ve tehdit etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu.

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sanığın engel nitelikte sabıkasının olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama sürecindeki davranışları da göz önüne alındığında ileride bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat edildiği gerekçesiyle, mahkeme Kural'a verilen cezaların şartsız olarak ertelenmesine karar verdi.

- "Türk adaletine teşekkür ediyorum"

Duruşma sonrası açıklama yapan Sıla Gençoğlu, "Öncelikle mutluyum tabii. Türk adaletine çok teşekkür ediyorum, tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşmüş, düşebilecek, bütün kadınlar için bence gerçekten çok güven verici." dedi.

Çok zor ve travmatik bir dönem geçirdiğini, iftiralara ve manipülasyona uğradığını savunan Gençoğlu, "Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız, ekonomik özgürlüğünüz elinizde olsa da çok kolay bir şey değil sağlam kalmak ama sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Kendi başınıza gelen kötü bir şey iyi bir şeye vesile olabilir. O yüzden herkese biraz cesur ve yürekli olmayı salık veriyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim. Sadece teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Cezaları kabul etmiyorum"

Ahmet Kural da Sıla Gençoğlu'nun açıklamasını duruşma salonunda telefondan canlı olarak takip etti.

Daha sonra adliyeden ayrılan Kural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müşteki avukatının şov yaptığını iddia ederek, adil bir yargılama olmadığını öne sürdü.