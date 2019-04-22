Oyuncu Ahmet Kural'ın yargılandığı davada karar

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı.
Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu.
Mahkemenin söz konusu istemi reddetmesi üzerine da Kural'ın avukatları, reddihakim talebinde bulundu. Bu talebin reddine karar veren mahkeme, sanık Kural'a son sözlerini sordu.
Kural'ın avukatı, hakime yönelik "Son sözünü soramazsınız." ifadelerini kullandı. Mahkeme hakimi de tekrar Ahmet Kural'a son sözünü sordu.
Kural, "Seni bitireceğim diyen hanımefendi bunu bir proje olarak değerlendirdi. Uyuşturucu kullanıyor iftirasını kanıtlamak için hem kendisinden hem de benden uyuşturucu testi yapılmasını istiyorum. Kimin masal anlattığı ortaya çıksın. Ailemin evine uyuşturucu kullanıp gelmişti. Ben kimseye hakaret etmedim. Darp ve tehdit etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.
- 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ertelendi
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Kural'a "tehdit" suçundan 9 ay hapis cezası vererek, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezayı 7 ay 15 güne indirdi.
"Basit yaralama" suçundan Kural'a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı 5 aya, "hakaret" suçundan verdiği 5 ay hapis cezasını 4 ay 5 güne indirdi. Kural böylece üç ayrı suçtan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, sanığın engel nitelikte sabıkasının olmayışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması ve yargılama sürecindeki davranışları da göz önüne alındığında ileride bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat edildiği gerekçesiyle, mahkeme Kural'a verilen cezaların şartsız olarak ertelenmesine karar verdi.
Mahkeme, Kural'ın sabıka kaydında belirtilen "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ilişkin hükümle ilgili, kararın kesinleşmesinin ardından ilgili mahkemeye bildirimde bulunmasına karar verdi.
- "Türk adaletine teşekkür ediyorum"
Duruşma sonrası açıklama yapan Sıla Gençoğlu, "Öncelikle mutluyum tabii. Türk adaletine çok teşekkür ediyorum, tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşmüş, düşebilecek, bütün kadınlar için bence gerçekten çok güven verici." dedi.
Çok zor ve travmatik bir dönem geçirdiğini, iftiralara ve manipülasyona uğradığını savunan Gençoğlu, "Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız, ekonomik özgürlüğünüz elinizde olsa da çok kolay bir şey değil sağlam kalmak ama sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Kendi başınıza gelen kötü bir şey iyi bir şeye vesile olabilir. O yüzden herkese biraz cesur ve yürekli olmayı salık veriyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim. Sadece teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- "Cezaları kabul etmiyorum"
Ahmet Kural da Sıla Gençoğlu'nun açıklamasını duruşma salonunda telefondan canlı olarak takip etti.
Daha sonra adliyeden ayrılan Kural, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müşteki avukatının şov yaptığını iddia ederek, adil bir yargılama olmadığını öne sürdü.
Müşteki avukatının hakkında aldığını iddia ettiği gibi cezaların bulunmadığını ve aleyhindeki kararların ertelendiğini savunan Kural, "Hiçbir şekilde bu cezaları da kabul etmiyorum. Bu burada bitmedi, bunun bir üst mahkemesi daha var, o zaman yine konuşacağız." dedi.
Gençoğlu'na şiddet uygulamadığını söyleyen Kural, "Bu iki sevgilinin arasında geçen bir tartışmaydı. Olaylar buraya kadar geldi. Eline almış bir belge, benim 2009 yılında, geçmişte yaptığım bir hatayı burada eline almış sallıyor, kendince algı yapıyor. O, çok yanlış, ben mahkemede de söyledim. Hodri meydan, test etsinler, uyuşturucu testi. Hem Sıla hanımdan hem benden. Kimin masal uydurduğunu görelim dedim ama bu da dinlenmedi." ifadelerini kullandı.
Kural, davanın bitmediğini dile getirerek, "Bunun bir üst mahkemesi var, daha bitmedi, ceza falan yok. Bu dava daha bitmedi. temyize gideceğiz." diye konuştu.
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