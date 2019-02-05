Kuzey İrlanda asıllı Hollywood aktörü Liam Neeson, bir röportajında "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki sözlerine açıklık getirdi ve ırkçı bir insan olmadığını söyledi.

Neeson, Amerikan ABC kanalında katıldığı bir programda, ırkçı olduğu yönündeki eleştirilerin hedefinde bulunmasına yol açan sözlerine açıklık getirdi.

Ünlü aktör, İngiliz Independent gazetesine verdiği röportajda, "bir arkadaşının tecavüze uğramasının ardından, siyahi insanların yaşadığı mahallelere giderek intikam almak istediği" yönündeki ifadelerini hatırlatarak, anlattıklarının yaklaşık 40 yıl önce yaşanmış olaylar olduğunu aktardı. Neeson, "Ben ırkçı değilim. Daha önce hiç öyle hissetmemiştim. Saldırma hissi, ilkel bir dürtüydü." dedi.

- "Bunu dört ya da beş kez yaptım"

Tecavüze uğrayan arkadaşının olanları kendisine anlatması ve saldırganın "siyah" birisi olduğunu söylemesi üzerine, intikam için siyahların yaşadığı mahallelere gittiğini söyleyen Neeson, "Bunu dört ya da beş kez yaptım. Bu ilkel dürtü beni şoke etti ve canımı çok yaktı. Yardım aradım, bir papaza gittim." ifadelerini kullandı.