Oyuncu tutkunları bu kulaklığı sevecekler

Ürün, oldukça büyük bir kutuyla geliyor. Özenle hazırlanmış kutuyu açtığımızda, bir adet kulaklık, kabloları, bir adet kontrol paneli ve bir de taşıma standıyla karşılaşıyoruz.
Metal ve plastik malzemeler kullanılarak hazırlanan stant, oldukça şık görünüyor ve sağlam bir tutuş hissi uyandırıyor. Standın alt kısmına ses kontrol panelini yerleştiriyor ve kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz. Standın üst kısmı da kullanmadığınız anlarda kulaklığınızı asmak için. Böylelikle masanızda fazla yer işgal edilmemiş oluyor.
Yine de, panele hem PC bağlantı kabloları hem de kulaklığın kablolarını bağladığımızda ufak çaplı bir kablo karmaşasının yaşandığını da söylememiz gerekiyor. Burada daha sade bir çözüm üretilebilirdi.
Panele baktığımızda, üzerinde bir tane büyük ses tuşu ve led bildirim ışıkları yer alıyor. Ayrıca hemen üst kısımda dört farklı ses modu bulunuyor. Bunlar oyun, sinema, röportaj ve müzik. İhtiyacınıza göre kolaylıkla ses profilleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yine panelin alt kısmında da mikrofon ve 7.1 tuşları dikkat çekiyor. Ürünün sanal olarak 7.1 ses desteği sunduğunu belirtelim.
Ve gelelim kulaklığımıza…
Kulaklığı elinize aldığınızda muhtemelen ilk dikkatinizi çekecek şey, 53mm sürücülere sahip pad’ler olacaktır. Cidden oldukça ciddi bir çalışma olduğunu söylememiz gerek. Kabloları ve büyük boyutları sebebiyle böyle bir kulaklığı dış mekanlarda kullanmayı düşünmeniz pek doğru olmayacaktır.
Kulaklığımızın pad’lerinin dış kısımları ışıklı olarak tasarlanırken oldukça yumuşak bir kafa bandına ve hemen üstünde de metal bir aksama sahip. Rahatlıkla ayarlama yapabiliyor ve kulaklarınızı adeta içinde kaybedebiliyorsunuz. Pad’lerin değiştirilebilir kabları bulunmuyor. Yine isteğinize göre ister mikrofon takın, isterseniz de mikrofonsuz kullanın. Mikrofonun da kutuda geldiğini söylememize gerek yoktur herhalde.
Ses kalitesi nasıl?
Kulaklığı tek başına bilgisayara bağlayabildiğiniz gibi paneliyle de kullanabilirsiniz. Paneliyle kullandığınızda seçenekleriniz daha fazla oluyor. Ses seviyesinden farklı ses profillerine kadar birçok seçeneği rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz panelinize USB aracılığıyla farklı cihazlar takabildiğiniz gibi hoparlör de bağlayabilir, böylece isteğinize göre geçişler yapabilirsiniz.
XPG Emix H30 kulaklığın başarılı bir ses kalitesi var. Derin bass’lar ve net tizler alabiliyorsunuz. Dijital 7.1 surround sistemini de aktifleştirdiğinizde özellikle daha tok seslere erişmeniz mümkün oluyor. Böylelikle özellikle online oyunlarda rakiplerinizin en ufak hareketlerini dahi takip etmeniz kolaylaşıyor.
Tabii bu kulaklığı film izlerken ya da bir şeyler dinlerken de kullanabilirsiniz, ancak ana önceliğinin oyunlar olduğunu tekrar etmemizde fayda var.
İsterseniz daha özel ayarlamalar yapmak için ücretsiz yazılımını da PC’nize kurabilirsiniz.
Bu arada, bu kulaklıkla oyun oynarken dış dünyayla bağlantınızın kesildiğini, dışarıdan hiçbir ses duymadığınızı söylememiz lazım. Lakin yanınızdakiler kulaklığınızdan sızan sesleri az da olsa duyabiliyor.
Son sözlere gelecek olursak…
Kulaklığı PC’nizin yanında Mac ve konsollarınızda da kullanabilirsiniz. 20Hz-20,000Hz frekans aralığı bulunan ve 53mm sürücüleri sayesinde başarılı bir ses kalitesi bulunan kulaklık, oyun dünyanızda işitsel detayları kaçırmamanız adına iyi bir ortağınız olabilir. 2.4 metre uzunluğunda örgü kablosu sayesinde hareket alanınıza kısıtlama getirmeyen kulaklık, ses kontrol paneli sayesinde daha da güçlü bir konuma geliyor. Tabii kulaklığı kullanmadığınız anlarda başvurabileceğiniz askı standı da olumlu bir faktör.
Adata XPG SOLOX F30+EMIX H30, ülkemizde 1100 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.
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