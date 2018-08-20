Oyuncu tutkunları bu kulaklığı sevecekler

Ürün, oldukça büyük bir kutuyla geliyor. Özenle hazırlanmış kutuyu açtığımızda, bir adet kulaklık, kabloları, bir adet kontrol paneli ve bir de taşıma standıyla karşılaşıyoruz.

Metal ve plastik malzemeler kullanılarak hazırlanan stant, oldukça şık görünüyor ve sağlam bir tutuş hissi uyandırıyor. Standın alt kısmına ses kontrol panelini yerleştiriyor ve kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz. Standın üst kısmı da kullanmadığınız anlarda kulaklığınızı asmak için. Böylelikle masanızda fazla yer işgal edilmemiş oluyor.

Yine de, panele hem PC bağlantı kabloları hem de kulaklığın kablolarını bağladığımızda ufak çaplı bir kablo karmaşasının yaşandığını da söylememiz gerekiyor. Burada daha sade bir çözüm üretilebilirdi.

Panele baktığımızda, üzerinde bir tane büyük ses tuşu ve led bildirim ışıkları yer alıyor. Ayrıca hemen üst kısımda dört farklı ses modu bulunuyor. Bunlar oyun, sinema, röportaj ve müzik. İhtiyacınıza göre kolaylıkla ses profilleri arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yine panelin alt kısmında da mikrofon ve 7.1 tuşları dikkat çekiyor. Ürünün sanal olarak 7.1 ses desteği sunduğunu belirtelim.