Oyuncuları mıknatıs gibi kendine çeken Among Us nasıl oynanır?

Üstelik bu çılgınlık 2020 yılıyla da sınırlı kalmadı, 2021 yılına da sıçradı. Hal böyle olunca sağında, solunda, işinde veya gücünde Among Us adına rastlayan pek çok kişi, ‘’bir denesek mi acaba’’ diyerek Among Us’ın PC’de veya telefonda nasıl oynandığını merak etmeye başlarken, oyuna bir şans vermeyi düşündü. Fakat Among Us geleneksel oyunlara göre farklı bir yapıya sahip. Biz de sizin için yapısıyla farklılaşan ve herkesin dilinde olan Among Us’ın nasıl oynanacağı ile alakalı tüm detayları bir araya getirdik. Şunu önceden belirtmemizde fayda var; Bu içeriği okuduktan sonra Among Us oynamak için can atabilirsiniz.

Vampir- Köylü oyununu hatırlayan var mı? Hatırlayamadıysanız, biz hatırlatalım. Bu oyunda adından da anlayacağınız üzere vampirler ve köylüler olur. Köylüler vampiri bulmakla görevliyken, vampir de kimliğini mümkün olduğunca saklamak zorundadır. Çünkü oyunu ancak böyle kazanabilir. İşte hafızalardaki yerini hala koruyan bazı zamanlarda ünlü YouTube kanallarına içerik malzemesi dahi olan bu oyun, günümüzde Among Us adıyla bir çılgınlığa dönüştü. InnerSloth’un sahibi olduğu Among Us oyunu, özellikle dünya çapında büyük bir krize neden olmuş koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılına damga vurdu.

AMONG US NASIL OYNANIR?

‘’Among Us nasıl oynanır?’’ sorusunun Türkçe açıklamalı cevabına geçmeden önce Among Us’ın hangi platformlarda yer aldığını belirtmek gerek. Among Us hem PC, hem telefon / mobil platformlarda mevcut. Ancak mobil platformlarda oyuna ücretsiz bir şekilde ulaşılabilirken, PC platformunda Among Us’a sahip olmak için belirli bir ücret ödenmek zorunda. Örneğin, biz bu içeriği hazırlarken Among Us Steam oyun mağazasında 10,50 TL’lik bir fiyata sahipti. Tabii oyunun fiyatı oluşturulan özel paketlerle daha da artıyor. App Store’da 193.6 MB, Google Play Store’da 72 MB boyutu bulunan Among Us’ı herhangi bir platformda indirmeden oynamak ise şimdilik mümkün değil. Among Us’a bahsettiğimiz yollarla sahip olduktan sonra ise geriye bir sonraki önemli soruyu yanıtlamak kalıyor; Among Us’a nasıl giriş yapılır?

Among Us’a giriş yapabilmek aslında fazlasıyla kolay. Zira oyunun giriş ekranında fazla bir seçenek yok. Başlangıç ekranında ‘’Online’’ butonuna tıklayıp, isminizi girerek ‘’Create Game’’ dediğinizde aslında oyuna girmek için ilk adımı atıyorsunuz. Burada farklı kişilerle kendi yarattığınız oyunu oynayabilirsiniz. Fakat önce oyunun kaç kişi ile oynanacağı ve nasıl oynanacağına dair bazı düzenlemeleri yapmanız gerek. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra oyunun bekleme alanında bulunan bilgisayarın yanına gelerek karakterinizi kişiselleştirmeniz mümkün. Eğer başkasının kurduğu bir oyuna katılmak isterseniz de ‘’Public’’ butonuna tıklayabilir ve bir oyun seçebilirsiniz. Tüm bunları tamamladığınızda Among Us dünyasına adım atabilirsiniz. Oyunda kendinizi yalnız hissederseniz size arkadaşlarınız da katılabilir. Bunun yolunu ise yazımızın ilerleyen kısmında anlatacağız. Biraz sürprizi üzerinde kalsın.